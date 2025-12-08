Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:38, 8 декабря 2025Экономика

В России обозначили порядок выплат для уволившихся пенсионеров

Эксперт Епифанова: Уволившийся в декабре пенсионер имеет право на ряд выплат
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Пенсионер, который ушел с работы в декабре 2025 года, может рассчитывать на получение от работодателя зарплаты за фактически отработанное время. Ему также могут полагаться компенсации за неиспользованный отпуск, премии и другие поощрения, сообщила в беседе с RT председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

Как отметила эксперт, в Социальный фонд России (СФР) приходят данные об увольнении не позднее следующего рабочего дня. Так, на протяжении примерно месяца проводится перерасчет страховой пенсии с учетом всех пропущенных индексаций, включая повышение на 7,3 процента в 2025 году.

«Пенсия после перерасчета начинает выплачиваться со следующего месяца; в случае увольнения в декабре 2025 года корректировки коснутся января 2026 года, однако выплата увеличенной суммы будет осуществлена примерно через один — три месяца», — добавила она.

При этом новогодние праздники не влияют на автоматический процесс перерасчета пенсии, однако в первые дни января работа СФР идет по сокращенному графику. По данной причине сроки необходимых выплат могут смещаться из-за выходных.

Пересчет производится без необходимости подачи заявлений, на сведений от работодателя. Пенсия в январе выплачивается, как правило, либо авансом в декабре, либо в начале января. Сроки в этом случае зависят от региона и способа доставки. «При возобновлении работы после увольнения индексация сохраняется, однако, чтобы максимально эффективно использовать перерасчёт, рекомендуется делать перерыв в работе не меньше месяца, поскольку неполный месяц считается нерабочим для целей индексации», — заключила Епифанова.

Ранее Кабмин РФ одобрил новый порядок приема на работу женщин, у которых дети до трех лет. Согласно законодательной инициативе, в России работодатели больше не смогут устанавливать испытательный срок при их приеме на работу. Сегодня в силе еще остается льгота, действующая для матерей с детьми до 1,5 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    Не желающим глотать сперму партнера женщинам предложили три горячие альтернативы

    Кремль раскрыл подробности о трансляции прямой линии Путина

    В Германии предложили последовать примеру Украины

    Вдоль границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения

    В России обозначили порядок выплат для уволившихся пенсионеров

    Цены на все iPhone рухнули

    Десяткам беженцев из зоны СВО дали месяц на возвращение «откуда прибыли»

    Нарколог обратил внимание на несколько странных деталей в поведении Зеленского

    Стали известны траты США на Украину в 2026 и 2027 годах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok