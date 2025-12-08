В России обозначили порядок выплат для уволившихся пенсионеров

Эксперт Епифанова: Уволившийся в декабре пенсионер имеет право на ряд выплат

Пенсионер, который ушел с работы в декабре 2025 года, может рассчитывать на получение от работодателя зарплаты за фактически отработанное время. Ему также могут полагаться компенсации за неиспользованный отпуск, премии и другие поощрения, сообщила в беседе с RT председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

Как отметила эксперт, в Социальный фонд России (СФР) приходят данные об увольнении не позднее следующего рабочего дня. Так, на протяжении примерно месяца проводится перерасчет страховой пенсии с учетом всех пропущенных индексаций, включая повышение на 7,3 процента в 2025 году.

«Пенсия после перерасчета начинает выплачиваться со следующего месяца; в случае увольнения в декабре 2025 года корректировки коснутся января 2026 года, однако выплата увеличенной суммы будет осуществлена примерно через один — три месяца», — добавила она.

При этом новогодние праздники не влияют на автоматический процесс перерасчета пенсии, однако в первые дни января работа СФР идет по сокращенному графику. По данной причине сроки необходимых выплат могут смещаться из-за выходных.

Пересчет производится без необходимости подачи заявлений, на сведений от работодателя. Пенсия в январе выплачивается, как правило, либо авансом в декабре, либо в начале января. Сроки в этом случае зависят от региона и способа доставки. «При возобновлении работы после увольнения индексация сохраняется, однако, чтобы максимально эффективно использовать перерасчёт, рекомендуется делать перерыв в работе не меньше месяца, поскольку неполный месяц считается нерабочим для целей индексации», — заключила Епифанова.

Ранее Кабмин РФ одобрил новый порядок приема на работу женщин, у которых дети до трех лет. Согласно законодательной инициативе, в России работодатели больше не смогут устанавливать испытательный срок при их приеме на работу. Сегодня в силе еще остается льгота, действующая для матерей с детьми до 1,5 года.