Экономика
04:09, 8 декабря 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможностях аннулировать кредит

Юрист Хаминский: Банк обязан аннулировать кредит, взятый под давлением аферистов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Банковские организации должны аннулировать кредит в случае, если он оформлялся под давлением киберпреступников, а по данному факту было возбуждено уголовное дело. Этой информацией с журналистами РИА Новости поделился руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист подчеркнул, что с 1 сентября 2025 начало действовать требование Центрального банка России, согласно которому банкам необходимо улучшить свои системы безопасности, заниматься проверкой клиентов и предоставлять им период охлаждения. В противном случае, если человек окажется жертвой мошенников, и будет возбуждено уголовное дело, то клиенту должны аннулировать его кредитные обязательства.

По словам Хаминского, банки и микрокредитные организации предлагают множество кредитных продуктов, которые клиент может оформить дистанционно без явки в офисы и без проверки кредитоспособности заемщика. Очень часто достаточно подтвердить заявку с помощью СМС-кода. Злоумышленники начинают этим пользоваться и берут кредит на граждан.

Для того, чтобы реализовать этот порядок нужно, чтобы кредит был оформлен без участия номинального заемщика.

Ранее стало известно, что в России распространилась новая схема обмана пожилых людей. Они стали представляться сотрудниками медучреждений, собирая персональные данные.

