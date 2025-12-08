Реклама

Экономика
15:19, 8 декабря 2025Экономика

Россиянам стало труднее приобрести «молодую» машину

«Авто.ру»: Средний возраст продаваемого в России авто с пробегом — выше 12 лет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Осенью 2025 года средний возраст выставленного на продажу в России автомобиля с пробегом превысил 12 лет. О том, что гражданам стало труднее приобрести относительно «молодую» подержанную машину, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авто.ру Бизнес».

Основная масса предложений в стране, отметили эксперты, в настоящее время приходится на автомобили возрастом от 10 до 14 лет. Доля подобного рода транспортных средств в структуре объявлений в российских регионах сейчас составляет порядка 27 процентов, уточнили аналитики.

В крупнейших субъектах — Москве и Санкт-Петербурге — доля таких машин, выставленных на продажу, составляет 28 и 29 процентов соответственно. Вторую строчку в структуре предложения б/у авто в России занимают автомобили возрастом 15-19 лет, на их долю приходится 19,5-21,4 процента всех объявлений как в регионах, так и в мегаполисах, резюмировали эксперты.

На проблему ветшания российского автопарка ранее указывал в том числе глава Минпромторга Антон Алиханов. Руководитель ведомства назвал эту проблему очень серьезной. Средний возраст автомобилей в стране, по его словам, достиг 19 лет, а в сегменте легковушек — 16-ти. Подобный расклад Алиханов счел очень плохим и внушающим тревогу. Министр объяснил проблему вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), из-за чего популярность подержанных иномарок выросла. Аналитики, в свою очередь, обращают внимание на скептичное отношение граждан к заполонившим страну китайским иномаркам, а также на резкое удорожание машин ушедших из страны автогигантов, продукция которых до 2022 года пользовалась большим спросом на внутреннем рынке.

