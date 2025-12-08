Реклама

Моя страна
14:50, 8 декабря 2025Моя страна

Россияне приготовили гигантский «Таймырский десерт»

Россияне приготовили десерт весом 260 килограммов в Красноярском крае
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: КГБУК "Таймырский дом народного творчества"

На севере Красноярского края приготовили рекордного размера «Таймырский десерт». Как сообщает aif.ru, его вес составил 260 килограммов.

В Таймырском Доме народного творчества рассказали, что для блюда потребовалось 100 килограммов брусники, 100 килограммов сахара, 50 килограммов кислицы, 5 килограммов голубики и 5 килограммов черники. Его взвешивали на месте, чтобы занести в Международный реестр достижений и рекордов «Достояние нации».

Специально для этого была создана огромная ледяная емкость размером 3 на 2,1 метра.

Ранее сообщалось, что уникальный фестиваль сыра прошел в Костроме и стал рекордным — на нем местные жители приготовили больше 200 килограммов похлебки. Блюдо готовили на основе почти 240 килограммов сыра. Беспрецедентное количество похлебки преподнесли губернатору, который затем приправил ее зеленью.

