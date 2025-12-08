Россиянин сделал ставку на российский футбольный матч и выиграл шесть миллионов рублей

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал ставку на победу калининградской «Балтики» в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает Sports.
Коэффициент на победу калининградцев составлял 1,50. Калининградский клуб уверенно выиграл со счетом 2:0, что принесло россиянину шесть миллионов рублей.
В букмекерской конторе подчеркнули, что это самый крупный выигрыш по ставкам на матчи 18-го тура РПЛ.
Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.