Спорт
18:20, 8 декабря 2025

Россиянин сделал ставку на российский футбольный матч и выиграл шесть миллионов рублей

Клиент БК выиграл шесть миллионов рублей, поставив на победу Балтики в РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал ставку на победу калининградской «Балтики» в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает Sports.

Коэффициент на победу калининградцев составлял 1,50. Калининградский клуб уверенно выиграл со счетом 2:0, что принесло россиянину шесть миллионов рублей.

В букмекерской конторе подчеркнули, что это самый крупный выигрыш по ставкам на матчи 18-го тура РПЛ.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.

