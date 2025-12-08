Реклама

11:27, 8 декабря 2025Россия

Россиянка заявила об ожогах на теле сына после лечения в психоневрологическом диспансере

Mash: На теле пациента психоневрологического диспансера в Ялте обнаружили ожоги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На теле пациента психоневрологического диспансера в Ялте обнаружили ожоги после лечения. Об этом заявила мать россиянина, сообщает Mash на волне.

Со слов женщины, ее 23-летний сын имеет инвалидность, последние два года наблюдается в ялтинской лечебнице. Не так давно мать выявила серьезный ожог — рана распространилась по верхней части спины. Со слов сына, после того, как ему ввели седативные препараты, его якобы толкнули на обогреватель и оставили.

При этом медики не смогли объяснить россиянке ни как это произошло, ни когда — по одной версии, все случилось в ночь с 4 на 5 ноября, по другой — еще раньше.

Россиянка высказала намерение обратиться в суд, заявив, что так и не добилась объяснений от медиков.

Ранее сообщалось, что в Тверской области прокуратура отменила уголовное дело о возможном насилии над 17-летним юношей с ДЦП в психиатрическом отделении. Причиной назвали отсутствие данных, свидетельствующих о признаках преступления.

