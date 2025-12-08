Российский губернатор обвинил главу региональной сети аптек в саботаже

Губернатор Хинштейн поручил отстранить директора «Курской фармации»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал отстранить главу региональной сети аптек «Курская фармация» Игоря Осипова и обвинил его в саботаже проверки. Поручение прозвучало в ходе заседания областного правительства, запись которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Хинштейн инициировал проверку аптечной сети, находящейся в собственности региона, в августе после массовых жалоб местных жителей. Тогда губернатор призвал детально разобраться, какую роль она играет в реализации льготных лекарств.

На прошедшем 8 декабря заседании правительства региона его председатель Александр Чепик доложил, что материалы на сотрудников Минздрава области, которые отвечали за данное направление, и руководителей «Курской фармации» направят в правоохранительные органы. Кроме того, врио министра здравоохранения Курской области Светлана Ермолова рассказала, что в рамках проверки предприятие не предоставляет необходимые документы.

В свою очередь, Хинштейн заявил, что не понимает, как руководители предприятия, полностью принадлежащего Курской области, могут саботировать проведение проверки, назначенной губернатором. «Значит, руководителя этого предприятия от должности отстранить, — сказал он. — Игорь Викторович, мы с вами работать не будем. А где вы будете работать, дальше будет определяться тем, кому положено».

Ранее Хинштейн заявил, что недоволен числом уволенных за взятки региональных чиновников. С апреля по октябрь 2025 года в регионе в связи с обвинениями в коррупции сняли с должностей девять человек.