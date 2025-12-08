Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

В Чите шестиклассник оказался в больнице после подзатыльника от учителя. Об этом пишет газета «Вечорка».

По данным издания, конфликт произошел из-за того, что школьник задел преподавателя. Мальчик захотел надеть кофту, которая висела у него на спинке стула, но сильно дернул ее со стула и замком от молнии якобы ударил учителя, проходившего между партами.

Газета ссылается на имеющуюся в их распоряжении аудиозапись произошедшего, на которой после слов «Получай ответку!» слышен характерный звук удара.

«В тот день [преподаватель] звонил мне, говорил, что произошел инцидент, что это была случайность. Но по аудиозаписи, по рассказам сына и его одноклассников и по характеру травмы понятно, что это не было случайностью, учитель намеренно хотел сделать ребенку больно», — высказала свою позицию по факту произошедшего мать ученика.

Самочувствие ребенка ухудшилось уже дома. Его госпитализировали, медики диагностировали у мальчика сотрясение мозга.

Со слов родителей, это был не первый случай агрессивного поведения учителя, до этого он якобы швырял пенал в ученика.

Семья пострадавшего школьника подала в правоохранительные органы заявление о побоях. По сведениям Chita.Ru, Следственный комитет уже начал проверку по факту произошедшего. В администрации образовательного учреждения сообщили, что учитель написал заявление об увольнении по собственному желанию.

