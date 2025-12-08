Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 8 декабря 2025Россия

Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

В Чите школьника госпитализировали после подзатыльника от учителя
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Чите шестиклассник оказался в больнице после подзатыльника от учителя. Об этом пишет газета «Вечорка».

По данным издания, конфликт произошел из-за того, что школьник задел преподавателя. Мальчик захотел надеть кофту, которая висела у него на спинке стула, но сильно дернул ее со стула и замком от молнии якобы ударил учителя, проходившего между партами.

Газета ссылается на имеющуюся в их распоряжении аудиозапись произошедшего, на которой после слов «Получай ответку!» слышен характерный звук удара.

«В тот день [преподаватель] звонил мне, говорил, что произошел инцидент, что это была случайность. Но по аудиозаписи, по рассказам сына и его одноклассников и по характеру травмы понятно, что это не было случайностью, учитель намеренно хотел сделать ребенку больно», — высказала свою позицию по факту произошедшего мать ученика.

Самочувствие ребенка ухудшилось уже дома. Его госпитализировали, медики диагностировали у мальчика сотрясение мозга.

Со слов родителей, это был не первый случай агрессивного поведения учителя, до этого он якобы швырял пенал в ученика.

Семья пострадавшего школьника подала в правоохранительные органы заявление о побоях. По сведениям Chita.Ru, Следственный комитет уже начал проверку по факту произошедшего. В администрации образовательного учреждения сообщили, что учитель написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что в детском саду Иркутской области учитель физкультуры схватил ребенка за горло во время урока, так как тот вел себя плохо.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали решения суда по делу Долиной — Лурье. Певица заявила, что сама покупательница «не проявила осторожности»

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    В ЕС обеспокоились из-за изменения подхода Вашингтона к переговорам по Украине

    Зеленский рассказал о согласии по статусу Донбасса

    США попросили Украину заключить мир фразой «быстрее, быстрее, быстрее»

    Москвичам назвали дату появления снега

    На Западе признали коррумпированность НАТО

    Россияне нашли выгодную альтернативу банковским вкладам

    Кейт Миддлтон появилась перед публикой в самой большой тиаре из ее коллекции

    Сотрудница спа-салона в Москве родила прямо на работе после одного действия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok