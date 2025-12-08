Российский школьник ушел на рыбалку и не выжил

В Хабаровском крае 13-летний школьник ушел на рыбалку и не выжил

В городе Советская Гавань Хабаровского края 13-летний школьник ушел на рыбалку и не выжил. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным российского ведомства, мальчика обнаружили в районе причала бухты Эгге. Рядом с ними находились рыболовецкие принадлежности.

Учащийся, предположительно, был на рыбалке вместе со знакомым 1974 года рождения. Местонахождение последнего до сих пор установить не удалось, пояснили в прокуратуре. Были организованы спасательные мероприятия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

До этого стало известно, что в Красноярском крае 16-летний подросток не выжил во время рыбалки с приятелем. 19-летний товарищ уснул, пробудившись, он нашел подростка без признаков жизни.