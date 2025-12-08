Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 8 декабря 2025Забота о себе

Сексолог рассказала о набирающем популярность на порносайтах фетише с подмышками

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

На порносайтах набирает популярность сексуальный фетиш с подмышками. О происхождении этой сексуальной практики рассказала сексолог Джиджи Энгл в беседе с Metro.

По ее словам, фетиш на подмышки только набирает популярность. В этом году на одном из популярных порносайтов он занял четвертое место по просмотрам, хотя в прошлом году не вошел даже в десятку. Сексолог уточнила, что эта сексуальная практика называется масхалагния и подразумевает лизание подмышек или получение удовольствия от этого.

«Этот фетиш определенно связан с запахом тела партнера. Возможно, некоторым нравится солоноватый привкус пота партнера», — объяснила Энгл. Она добавила, что чаще тягу к этой сексуальной игре испытывают мужчины. По мнению специалиста, их может привлекать то, что партнерша в момент подобных ласк оказывается с поднятыми вверх руками, то есть в уязвимом положении.

Материалы по теме:
«В пожилом возрасте секса нет» Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Ранее сексолог Надежда Ястребова опровергла три популярных мифа, связанных с проглатыванием спермы. Так, по ее словам, эякулянт, вопреки распространенному мнению, не содержит большого количества витаминов или других полезных веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    Медведчук предрек окончание западной помощи Украине

    Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

    Долина высказалась о разумности покупательницы ее квартиры

    В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

    Производство алкоголя в России сократилось

    В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

    Тренер клуба РПЛ назвал бессмысленной дальнейшую игру в чемпионате с текущим составом

    Малышева назвала смертельно опасный для человека противозаконный продукт

    Туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok