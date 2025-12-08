Реклама

11:34, 8 декабря 2025

Семь стран ЕС призвали фон дер Ляйен ускорить принятие решения по кредиту для Украины

Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Семь стран Европейского союза (ЕС) призвали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошту ускорить принятие решения по одобрению «репарационного кредита» Украине за счет замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.

Согласно документу, под которым подписались Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Швеция и Ирландия, одобрение кредита в декабре «поставит Украину в выгодное положение для самозащиты и ведения переговоров о справедливом и прочном мире».

Ранее ЕК назвала Германию,Францию и Италию главными гарантами кредита для Украины за счет замороженных активов России. Отмечается, что страны Евросоюза (ЕС) должны будут в индивидуальном порядке выделить миллиарды евро, чтобы обеспечить предоставление Украине займ на сумму до 210 миллиардов евро. По данным газеты, самую большую нагрузку при этом должна взять на себя Германия,предоставив 52 миллиарда евро.

Politico обратило внимание, что финансовые гарантии рассчитываются как доля от их валового национального дохода (ВНД) и будут пропорционально распределены между странами блока.

