10:30, 8 декабря 2025Силовые структуры

Сотрудничавший с СБУ россиянин под ником Smile попал на видео

ФСБ показала видео с россиянином Smile, признавшимся в сотрудничестве с СБУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала видео с признанием 21-летнего жителя Ростовской области в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден молодой человек, который рассказывает, что куратор общался с ним на русском, а затем на украинском языке. По его словам, у него был ник Smile, листочки с ним он оставлял на местах поджогов.

По данным ФСБ, россиянин через Telegram связался с представителем украинской спецслужбы и согласился на конфиденциальное сотрудничество в деятельности, направленной против безопасности России. По заданию куратора он поджег термошкаф вышки сотовой связи, получив за преступление деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — 205 («Теракт») и 275 («Госизмена»). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Его заключили под стражу.

