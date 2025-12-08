Спасатель озвучил версии вероятной гибели бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых

Кабанов: Семью Усольцевых, вероятно, могли растерзать в тайге дикие звери

Семью Усольцевых, которые бесследно исчезли в тайге в Красноярском крае, вероятно, могли растерзать дикие звери. Такую версию озвучил в беседе с aif.ru заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Геннадий Кабанов.

По мнению спасателя, россияне уже погибли. Он также допустил, что Усольцевы могли замерзнуть от переохлаждения.

Выживание непрофессионально подготовленных людей в зимней тайге без снаряжения и запасов пищи маловероятно, подчеркнул Кабанов. При нынешних морозах, когда температура опускается ниже минус 20 градусов, надежда почти утрачена, уверен эксперт.

Кабанов предположил, что семья Усольцевых банально могла заблудиться в лесу. Он отметил, что параллели с историей группы Дятлова неуместны: здесь пропали неподготовленные люди, тогда как в случае на Урале речь шла об опытных туристах.

До этого знакомый с пропавшим Усольцевым Валентин Дегтярев отверг вероятность побега из-за долгов.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее была высказана версия об их побеге за границу. Предположительно, похожих на них людей видели в Таиланде.

