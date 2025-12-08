Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 8 декабря 2025Россия

Спасатель озвучил версии вероятной гибели бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых

Кабанов: Семью Усольцевых, вероятно, могли растерзать в тайге дикие звери
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Семью Усольцевых, которые бесследно исчезли в тайге в Красноярском крае, вероятно, могли растерзать дикие звери. Такую версию озвучил в беседе с aif.ru заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Геннадий Кабанов.

По мнению спасателя, россияне уже погибли. Он также допустил, что Усольцевы могли замерзнуть от переохлаждения.

Выживание непрофессионально подготовленных людей в зимней тайге без снаряжения и запасов пищи маловероятно, подчеркнул Кабанов. При нынешних морозах, когда температура опускается ниже минус 20 градусов, надежда почти утрачена, уверен эксперт.

Материалы по теме:
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

Кабанов предположил, что семья Усольцевых банально могла заблудиться в лесу. Он отметил, что параллели с историей группы Дятлова неуместны: здесь пропали неподготовленные люди, тогда как в случае на Урале речь шла об опытных туристах.

До этого знакомый с пропавшим Усольцевым Валентин Дегтярев отверг вероятность побега из-за долгов.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее была высказана версия об их побеге за границу. Предположительно, похожих на них людей видели в Таиланде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    Медведчук предрек окончание западной помощи Украине

    Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

    Долина высказалась о разумности покупательницы ее квартиры

    В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

    Производство алкоголя в России сократилось

    В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

    Тренер клуба РПЛ назвал бессмысленной дальнейшую игру в чемпионате с текущим составом

    Малышева назвала смертельно опасный для человека противозаконный продукт

    Туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok