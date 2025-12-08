Стали известны многомиллионные заработки Булановой в новогоднюю ночь

Татьяна Буланова заработает около 15 миллионов за концерты в новогоднюю ночь

Певица Татьяна Буланова заработает около 15 миллионов рублей в Новый год. Об этом сообщает портал «Абзац».

По информации источника, артистка планирует в новогоднюю ночь выступить в трех столичных ресторанах. Стоимость билетов на каждое мероприятие составляет от 9 тысяч до 90 тысяч рублей. По словам продюсера Сергея Дворцова, суммарно Татьяна заработает многомиллионный гонорар.

«Сейчас Буланова снизила ценник на свои выступления до 5-6 миллионов рублей. За ночь ей удастся получить около 15-16 миллионов», — заявил он.

Интересно, что один из концертов певица проведет вместе с Сосо Павлиашвили, которого в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет увидеть на четырех площадках в Москве.

Ранее стало известно, что продюсер и организатор концертов Сергей Лавров заявил, что знает причину конфликта Татьяны Булановой с артистами ее подтанцовки, которые завирусились в социальных сетях.