Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:36, 8 декабря 2025Спорт

Стало известно об отношениях Сафонова с украинским одноклубником

L’Equipe: У футболистов Забарного и Сафонова профессиональные отношения в ПСЖ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Manon Cruz / Reuters

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный и российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов уважительно относятся друг к другу. Об их отношениях стало известно L’Equipe.

По информации источника, у футболистов профессиональные отношения без каких-либо конфликтов. Отмечалось, что наличие россиянина в составе заранее обсуждалось при трансфере украинца и тот перешел в клуб осознанно.

1 сентября в интервью L'Equipe Забарный рассказал о взаимоотношениях с Сафоновым. Украинец отметил, что должен взаимодействовать с россиянином на тренировках и будет выполнять свои обязательства перед клубом.

Забарный подписал контракт с ПСЖ 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается переходить в парижский клуб из-за Сафонова. В связи с этим руководство команды предлагало россиянину другие варианты продолжения карьеры, но он предпочел остаться в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Правительство поддержало идею удвоить лимит сверхурочной работы для россиян

    Раскрыты детали работы Путина с обращениями на прямую линию

    Захарова оценила упоминание России в новой стратегии нацбезопасности США

    Индия получит 600 тысяч российских автоматов

    Появились подробности об изнасиловавших женщину на европейском курорте иностранцах

    В Подмосковье крыса запрыгнула в окно квартиры и попала на видео

    Стало известно об отношениях Сафонова с украинским одноклубником

    Российский журналист-иноагент раскрыл удививший его случай в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok