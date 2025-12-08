Стало известно об отношениях Сафонова с украинским одноклубником

L’Equipe: У футболистов Забарного и Сафонова профессиональные отношения в ПСЖ

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный и российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов уважительно относятся друг к другу. Об их отношениях стало известно L’Equipe.

По информации источника, у футболистов профессиональные отношения без каких-либо конфликтов. Отмечалось, что наличие россиянина в составе заранее обсуждалось при трансфере украинца и тот перешел в клуб осознанно.

1 сентября в интервью L'Equipe Забарный рассказал о взаимоотношениях с Сафоновым. Украинец отметил, что должен взаимодействовать с россиянином на тренировках и будет выполнять свои обязательства перед клубом.

Забарный подписал контракт с ПСЖ 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается переходить в парижский клуб из-за Сафонова. В связи с этим руководство команды предлагало россиянину другие варианты продолжения карьеры, но он предпочел остаться в Париже.