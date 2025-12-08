Реклама

Экономика
09:41, 8 декабря 2025Экономика

Страна Европы не захотела отдавать российские деньги Украине

FT: Частные банки Франции не захотели отдавать замороженные активы России Киеву
Кирилл Луцюк

Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Власти Франции не захотели включать в так называемый репарационный кредит Украине российские активы, замороженные в частных банках этой страны Европейского союза. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Основанием для отказа стало то, что на частные кредитные организации распространяются другие контрактные обязательства, в отличие от депозитария Euroclear. Как следствие, кредитные организации Франции заявили о нежелании включаться в споры о передаче данных активов Украине. Всего банки республики хранят около 18 миллиардов долларов, принадлежащих России.

Ранее глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен назвала нереалистичным план Европейской комиссии по экспроприации российских активов. Кроме того, он может обернуться банкротством Euroclear. Урбен заметила, что замороженные российские активы составляют от десяти до пятнадцати процентов внутреннего продукта Бельгии.

