Страны Северной Европы стали испытывать раздражение из-за Украины

The Economist: Северная Европа испытывает раздражение из-за помощи Украине

Страны Северной Европы испытывают все большее раздражение из-за того, что выделяют больше финансирования на поддержку Украины по сравнении с другими государствами региона. Об этом сообщает The Economist.

«Инициатива Европейской комиссии по изъятию замороженных российских активов [для финансирования "репарационного кредита" Украине — прим. "Ленты.ру"] стала ключевым испытанием европейской решимости (...) Правительства стран Северной Европы, оказывающих непропорционально много помощи, испытывают все больше раздражения из-за того, что это бремя не разделено равномерно в Евросоюзе», — пишет газета.

20 ноября министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергор заявила, что скандинавские страны не могут продолжать нести несправедливо большую долю ответственности за предоставление помощи Украине.

По словам дипломата, некоторые страны берут на себя «почти всю нагрузку» в вопросе поддержки Киева. Она указала, что это «несправедливо и в долгосрочной перспективе — неустойчивая ситуация».