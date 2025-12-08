Полицейская стрельба по машине скорой помощи в российском городе попала на видео

В Волгограде пьяный мужчина угнал автомобиль скорой помощи, полицейским пришлось открыть по нему стрельбу. Видео погони опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видна мчащаяся по дороге машина медслужбы, полиция применяет табельное оружие, чтобы остановить угонщика. В служебном автомобиле водитель проходит медосвидетельствование. По его словам он не слышал требование полиции остановиться, не мог разобраться с тормозами.

Угнанная машина ехала по улицам на высокой скорости и совершала опасные маневры. Полицейские сначала выстрелили несколько раз в воздух, а затем по колесам скорой помощи. Задержанный оказался 22-летним жителем Красноармейского района города.

Ранее сообщалось, что Талдомский районный суд Московской области приговорил к шести годам лишения свободы сотрудника полиции, который в пьяном состоянии сбил на обочине инспектора ДПС.