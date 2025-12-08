Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 8 декабря 2025Силовые структуры

Полицейская стрельба по машине скорой помощи в российском городе попала на видео

В Волгограде полиция открыла стрельбу по машине скорой помощи с пьяным угонщиком
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Волгограде пьяный мужчина угнал автомобиль скорой помощи, полицейским пришлось открыть по нему стрельбу. Видео погони опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видна мчащаяся по дороге машина медслужбы, полиция применяет табельное оружие, чтобы остановить угонщика. В служебном автомобиле водитель проходит медосвидетельствование. По его словам он не слышал требование полиции остановиться, не мог разобраться с тормозами.

Угнанная машина ехала по улицам на высокой скорости и совершала опасные маневры. Полицейские сначала выстрелили несколько раз в воздух, а затем по колесам скорой помощи. Задержанный оказался 22-летним жителем Красноармейского района города.

Ранее сообщалось, что Талдомский районный суд Московской области приговорил к шести годам лишения свободы сотрудника полиции, который в пьяном состоянии сбил на обочине инспектора ДПС.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    Вдова военкора Sputnik Рассела Бентли прокомментировала приговор российским военным

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok