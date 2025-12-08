Реклама

21:33, 8 декабря 2025Мир

Стубб сделал заявление после визита Зеленского в Лондон

Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи лидеров ЕС с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб . Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление после переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне. Об этом он написал в социальной сети X.

Стубб заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что «самые сложные вопросы требуют больше всего времени».

«Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. <…> Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США», — сообщил он.

Ранее Зеленский раскрыл подробности встречи с лидерами стран Запада. По его словам, отдельно обсуждался вопрос оборонной поддержки Киева.

