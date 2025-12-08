Суд наказал ворвавшегося в студию российской радиостанции иностранца

В Петербурге осудили иностранца, ворвавшегося на радиостанцию

В Санкт-Петербурге осудили иностранца, ворвавшегося в студию радиостанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, злоумышленник ворвался в студию радиостанции «Шок», грубо оттолкнул ведущего и, воспользовавшись паузой, заявил, что готов все взорвать. Он самостоятельно включил микрофон и заявил, что на Москву полетят атомные бомбы. Пока один из гостей студии отвлекал его, ведущий вызвал полицию.

Прибывшие на место оперативники задержали фигуранта. Им оказался 52-летний приезжий по имени Нурлан Акинжанов. Выяснилось, что ранее он пытался захватить аналогичным способом радиостанцию «Питер ФМ».

Суд привлек мужчину к административной ответственности по статье 20.3.3 КОАП РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина ворвался в студию российской радиостанции и пригрозил взорвать ее.