Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за съемку одного видео в Дубае

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @DubaiPoliceHQ / X

Турист нарвался на штраф в размере 2 тысяч дирхам (41 тысяча рублей) за съемку видео в Дубае. Об этом пишет портал «Русские Эмираты».

По данным местной полиции, водитель выполнял опасные трюки на арендованном BMW на шоссе шейха Зайда. Дрифт он снял на видео, которое быстро набрало популярность в социальных сетях. По словам директора главного департамента дорожного движения полиции Дубая Джумы Салема бен Сувайдана, мужчина «хвастался навыками, подвергая свою жизнь и жизни других людей на дороге прямой опасности».

Уточняется, что нарушитель, чьи возраст и гражданство не раскрываются, помимо крупного штрафа получил 23 черных балла. В Объединенных Арабских Эмиратах существует система черных баллов за нарушения правил дорожного движения. В год можно набрать до 24 баллов, большее количество будет означать лишение прав.

Власти также конфисковали автомобиль, принадлежащей прокатной компании, на 60 дней. Дело передано в прокуратуру.

Ранее в Таиланде россиянин устроил уличный дрифт на BMW и оказался под угрозой тюрьмы. Один из очевидцев записал происходящее на видео и опубликовал в сети.

