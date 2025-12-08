Реклама

Путешествия
09:09, 8 декабря 2025

Туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании

Зарина Дзагоева
Вид на пляж Джипе

Вид на пляж Джипе. Фото: Pudelek / Wikimedia

Бельгийскую туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании. Об этом сообщает портал Balkanweb.

Уточняется, что инцидент произошел у залива Джипе. Иностранка обратилась в полицию Гирокастры, заявив, что 22-летний мужчина напал на нее и изнасиловал. Ведется расследование.

Ранее мигранты изнасиловали девушку в Риме на глазах у ее жениха. Двоих нападавших, которые оказались марокканцами, арестовали вскоре в столице Италии, а еще одного мужчину из Туниса — спустя почти месяц в Вероне. Еще двоих разыскивают.

