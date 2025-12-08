Реклама

14:13, 8 декабря 2025

Туристы на утонувшем в снегу российском курорте попали на видео

Горнолыжный курорт в Шерегеше утонул в снегу
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристы попали на видео на горнолыжном курорте в Шерегеше, который утонул в снегу. Кадры публикует Telegram-канал «Первый туристический».

Уточняется, что снежный коллапс на курорте привел к тому, что подъемники оказались закрыты, а дороги — погружены в снег.

На видео можно наблюдать влияние стихии на курорт: многокилометровые пробки, буксование машин. Так, на одном из кадров видно, как огромная толпа мужчин помогает сдвинуть с места застрявший в снегу грузовик.

Ранее в аэропорту Перми Большое Савино произошла задержка рейсов из-за снегопада. Из-за неблагоприятных метеоусловий на запасной аэродром в Екатеринбург ушел один самолет.

