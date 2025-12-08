Реклама

14:36, 8 декабря 2025Наука и техника

У домашних животных обнаружили новую опасную для людей инфекцию

EID: Новый вид бактерий Rickettsia finnyi вызывает тяжелые инфекции у собак
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: T.Dz / Shutterstock / Fotodom

Ученые выявили новый вид бактерий из группы риккетсий, которые вызывают тяжелые клещевые инфекции. Ранее неизвестный патоген, получивший название Rickettsia finnyi, был найден у собак с лихорадкой, слабостью и резким снижением тромбоцитов. Исследование опубликовано в Emerging Infectious Diseases (EID).

Бактерию удалось выделить из крови больной собаки и вырастить в лаборатории, после чего исследователи полностью расшифровали ее геном. Анализ показал, что R. finnyi — полноценный новый вид, родственный возбудителям пятнистых лихорадок. Клинические проявления у собак напоминали опасную риккетсиозную инфекцию, аналогичную пятнистой лихорадке Скалистых гор.

Исследователи отмечают, что многие риккетсии способны заражать как животных, так и людей. Поэтому появление нового вида вызывает беспокойство: собаки могут служить «ранним индикатором» появления инфекции в регионе, а сам патоген потенциально способен преодолевать межвидовой барьер. Предполагаемым переносчиком считают активный и широко распространенный вид клеща-звездоноса.

Авторы подчеркивают: открытие Rickettsia finnyi требует усиленного ветеринарного и эпидемиологического надзора. Новая бактерия уже продемонстрировала способность вызывать серьезные симптомы у животных, а значит, важно своевременно выявлять зараженных собак, проводить диагностику на новые штаммы риккетсий и внимательно следить за распространением переносчиков.

Ранее ученые выяснили, что домашние животные могут замедлять возрастное ухудшение памяти и мышления.

