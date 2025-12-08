Реклама

Путешествия
20:20, 8 декабря 2025Путешествия

У россиян появится еще один способ попасть в Грузию

Новая автодорога соединит Россию и Грузию к 2028 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

У российских путешественников появится еще один способ попасть в Грузию — новая автодорога соединит две страны к 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра инфраструктуры Грузии Мзию Гиоргобиани.

Во время выступления в парламенте она заявила, что автодорога Квешети — Коби будет идти параллельно Военно-Грузинской дороге. В настоящее время ведется строительство четырех тоннелей и пяти новых мостов.

На сегодняшний день Военно-Грузинская дорога (КПП «Верхний Ларс» — «Дарьяли») является единственным доступным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией.

Ранее сообщалось, что Грузия перестанет пускать в страну иностранных граждан без медицинской страховки. Россиян в числе других иностранцев обяжут оформлять полисы с 1 января 2026 года.

