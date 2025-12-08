У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

Shot: На рейсе из Шанхая в Москву произошло массовое отравление пассажиров

На рейсе авиакомпании China Eastern из Шанхая в Москву произошло массовое отравление пассажиров. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам летевших из Китая в Россию путешественников, бортовое питание начали раздавать примерно через полтора часа после взлета. В качестве основного блюда предлагались сосиски и рис с соусом.

Через несколько часов после еды российские туристы почувствовали недомогание: у них начались диарея и рвота. Как сообщает источник, очередь в туалет во время десятичасового полета не заканчивалась.

После жалоб нескольких пассажиров, которым было совсем плохо, их пересадили в первый класс. Некоторые пострадавшие признались журналистам, что у них до сих пор температура, они приходят в себя дома. По их мнению, отравление могло произойти из-за китайского риса.

В августе у пассажирки иностранной авиакомпании случился приступ диареи, из-за которого пилотам пришлось посадить самолет. Женщина призналась, что причиной отравления мог быть недожаренный бургер, который она съела накануне полета.