12:18, 8 декабря 2025Бывший СССР

Украинцы начали переодеваться в евреев

В Одессе полиция начала искать украинцев среди евреев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Одесса INFO ⚓️ Новости | Одеса»

В Одессе полиция начала проверять документы у евреев на улицах, дабы найти среди них украинцев, которые таким образом пытаются свободно ходить по городу. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса INFO» со ссылкой на слова местных жителей.

«Похоже, в Одессе полиция пытается выявить фейковых евреев, так как некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу», — говорится в сообщении.

Как отметили авторы канала, одесситы в социальных сетях предположили, что полиция проводит в городе проверку, в рамках которой планируется найти украинцев.

Ранее одесситы толпой разгромили микроавтобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). В частности, они разбили окна машины, из которых вылезли как минимум двое людей.

