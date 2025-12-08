Реклама

00:25, 8 декабря 2025

Украину заподозрили в подготовке спецоперации против Рубио и Вэнса

Блогер Шарий: Украина готовит спецоперацию по вразумлению Рубио и Вэнса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shawn Thew / Pool via CNP / Globallookpress.com

Украина готовит специальную операцию по «публичному вразумлению» вице-президента США Джэй Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Об этом рассказал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что организацией операции занимается Служба внешней разведки (СВР) республики. Также, по словам Шария, планируется привлечь «целый ряд американских и европейских католиков и политиков», некоторые из которых будут использованы «вслепую».

«Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое "публичное вразумление"... Операция запланирована на ближайшее время», — сообщил он.

Ранее Вэнс заявил, что конфликт на Украине стал «источником разочарования». Он отметил, что американская администрация действительно рассчитывала, что урегулировать его «будет легче всего».

