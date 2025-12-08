Реклама

Россия
11:21, 8 декабря 2025Россия

Уничтожение дрона ВСУ выстрелом ручного ракетного комплекса под Белгородом сняли на видео

Shot опубликовал видео уничтожения дрона ВСУ выстрелом из ПЗРК под Белгородом
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео уничтожения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним выстрелом переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых в одном из приграничных районов Белгородской области в ночное время, видно российского военного в огневой позиции с ПЗРК. Заметив беспилотник, мужчина выпускает ракету, которая попадает в летательный аппарат, что приводит к мощному взрыву.

Как уточнило издание, российские бойцы начали использовать «Иглу» для отражения атак низколетящих дронов.

Ранее появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ с использованием тепловизора «Кречет». Запись сделана в районе мыса Тарханкут в Крыму.

