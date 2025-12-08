Уничтожение дрона ВСУ выстрелом ручного ракетного комплекса под Белгородом сняли на видео

Shot опубликовал видео уничтожения дрона ВСУ выстрелом из ПЗРК под Белгородом

В сети появилось видео уничтожения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним выстрелом переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых в одном из приграничных районов Белгородской области в ночное время, видно российского военного в огневой позиции с ПЗРК. Заметив беспилотник, мужчина выпускает ракету, которая попадает в летательный аппарат, что приводит к мощному взрыву.

Как уточнило издание, российские бойцы начали использовать «Иглу» для отражения атак низколетящих дронов.

Ранее появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ с использованием тепловизора «Кречет». Запись сделана в районе мыса Тарханкут в Крыму.