Политолог Меркурис: Россия продвигается в зоне СВО на фоне развала ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются на фоне активного продвижения Российских войск в зоне спецоперации (СВО). Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Русские находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армия наступает. Украинская армия разваливается. У Запада не останется иного выбора, кроме как урегулировать этот конфликт на условиях России», — сказал он.

По его словам, такое развитие событий запускает «обратный отсчет жизни коллективного Запада», как и новая Стратегия нацбезопасности США, свидетельствующая о завершении участия американцев в европейских делах. «Такой образ мышления, очевидно, несовместим с жизнью коллективного Запада и, в конечном счете, с жизнью НАТО», — заключил политолог.

Ранее бывший разведчик Скотт Риттер прокомментировал заявления европейских лидеров о превентивном ударе по России. «Вот такой глупости Соединенные Штаты просто избегают», — сказал он.