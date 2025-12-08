В Европе объяснили недовольство Трампа Киевом

Politico: Трамп недоволен и давит на Киев, так как хочет скорее заключить сделку

Президент США Дональд Трамп недоволен Киевом и давит на украинское руководство, так как хочет скорее заключить сделку по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Возможно, Трамп тоже хочет, чтобы это произошло быстро, поэтому его команда вынуждена объяснять ему, что не они (украинцы — прим. «Ленты.ру») виноваты в том, что все происходит не так быстро, как ему хотелось бы», — заявил собеседник издания.

По словам неназванного европейского чиновника, Украина ждет от США ясности в вопросе гарантий безопасности. «Поэтому важно, как будет вести себя Америка: как посредник или склонится на сторону России?» — добавил чиновник.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что США оказывают давление на Киев, призывая быстрее заключить мирное соглашение.