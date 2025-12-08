Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 8 декабря 2025Мир

В Европе объяснили недовольство Трампа Киевом

Politico: Трамп недоволен и давит на Киев, так как хочет скорее заключить сделку
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Allison Robbert / Getty Images

Президент США Дональд Трамп недоволен Киевом и давит на украинское руководство, так как хочет скорее заключить сделку по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Возможно, Трамп тоже хочет, чтобы это произошло быстро, поэтому его команда вынуждена объяснять ему, что не они (украинцы — прим. «Ленты.ру») виноваты в том, что все происходит не так быстро, как ему хотелось бы», — заявил собеседник издания.

По словам неназванного европейского чиновника, Украина ждет от США ясности в вопросе гарантий безопасности. «Поэтому важно, как будет вести себя Америка: как посредник или склонится на сторону России?» — добавил чиновник.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что США оказывают давление на Киев, призывая быстрее заключить мирное соглашение.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стратегический российский порт на Черном море забрали у иностранцев и вернули государству. Что известно?

    В спорах о соли поставили точку

    Польша нацелилась на лидерство на газовом рынке Европы

    В НХЛ отреагировали на предложение провести матч в России

    Путин назвал причины снижения уровня рождаемости в России

    Адаму Кадырову вручили новую награду

    Симоньян рассказала о сложностях химиотерапии

    Тысячи бананов вынесло на берег

    На Украине предрекли массовые протесты в крупных городах

    Сидни Суини высказалась о скандальной рекламе джинсов фразой «стало только хуже»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok