В Европе пожаловались на Трампа

Politico: В Европе недовольны отсутствием постоянной связи с Белым домом

В Европе недовольны отсутствием постоянной связи с Белым домом и непредсказуемостью президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

«Мы часто бываем застигнуты врасплох. Такова природа Трампа», — подчеркнул собеседник издания.

Дипломат отметил, что более значимой проблемой является отсутствие постоянной связи с Белым домом. По его словам, из-за этого европейской стороне сложнее получить информацию от США и сложнее убедиться, что ее позиция доведена до Вашингтона.

Ранее стало известно, что цель Европы — не дать США вынудить президента Украины Владимира Зеленского вывести войска Вооруженных сил республики из Донбасса.