В Госдуме осудили плату за электронные дневники в российских школах

Спикер Госдумы Володин осудил плату за электронные дневники в российских школах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил плату за электронные дневники в российских школах. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Он отметил, что начали поступать жалобы от родителей учащихся. Взрослые рассказали, что им приходится приобретать подписку, если вход в электронный дневник осуществляется не через браузер, а приложение, которое более удобное, чем веб-версия.

«Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», — написал Володин в посте.

Председатель нижней палаты парламента также попросил подписчиков рассказать, что они думают по этой проблеме.

До этого несколько семей из Иркутской области заявили, что вынуждены отдавать 1599 рублей, чтобы иметь доступ к домашним заданиям, успеваемости и рейтингу своих детей. Они говорили о цифровой платформе «Дневник.ру», девиз которой: «Качественное и доступное образование в России».

По информации россиян, 1599 рублей нужно отдавать за каждого ребенка по отдельности. Без этого нельзя получить задания, их можно открыть только с аккаунта учащегося. Многие взрослые посетовали, что у первоклассников нет телефонов.

