Наука и техника
07:22, 8 декабря 2025Наука и техника

В Иране «придумали» российскую противовоздушную мину

В Иране показали мину против БПЛА Jaljaleh
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В Иране военные инженеры продемонстрировали мину, предназначенную для уничтожения низколетящих объектов, включая беспилотники. На это обратил внимание военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Утверждается, что противодронная мина Jaljaleh использует акустические датчики, реагирующие на звук двигателя, и выстреливает блок с суббоеприпасами вверх, которые уже поражают цель. Эффективная высота уничтожения достигает 350 метров.

В России подобные боеприпасы были разработаны в 1990-х годах. Сейчас на вооружении Вооруженных сил (ВС) РФ официально стоят противовертолетные мины ПВМ и «Бумеранг» (с 2012 года). Они действуют по схожему принципу, определяя шум двигателя на расстоянии в несколько километров и срабатывая под пролетающей целью. Однако, по открытым данным, эффективная высота действия у иранского аналога выше.

Кроме того, российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) научились использовать противопехотные мины МОН-200 в качестве средства противовоздушной обороны.

