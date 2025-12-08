В Кремле высказались о переговорах США и Украины во Флориде

Песков: Москва пока не знает итогов переговоров США и Украины во Флориде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры США и Украины во Флориде. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Песков подчеркнул, что Москва пока не знает итоги двусторонней встречи во Флориде.

«Пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше», — подчеркнул представитель Кремля.

4 и 5 декабря во Флориде прошли переговоры между украинской и американской делегациями насчет мирного урегулирования конфликта. Обсуждение продолжилось 6 декабря. Переговоры состоялись в секретности, официальных заявлений с обеих сторон почти не последовало.