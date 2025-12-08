Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:52, 8 декабря 2025Россия

В Кремле высказались о переговорах США и Украины во Флориде

Песков: Москва пока не знает итогов переговоров США и Украины во Флориде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры США и Украины во Флориде. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Песков подчеркнул, что Москва пока не знает итоги двусторонней встречи во Флориде.

«Пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше», — подчеркнул представитель Кремля.

4 и 5 декабря во Флориде прошли переговоры между украинской и американской делегациями насчет мирного урегулирования конфликта. Обсуждение продолжилось 6 декабря. Переговоры состоялись в секретности, официальных заявлений с обеих сторон почти не последовало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Россиян предупредили об опасности «работы мечты»

    Звезда «Титаника» резко высказалась о худеющих коллегах

    В США указали на неразумность действий Зеленского

    В Кремле высказались о переговорах США и Украины во Флориде

    Звезда «Клона» подал в суд на телеканал из-за авторских прав

    Назван фаворит матча открытия чемпионата мира-2026

    Авиабомба отключила свет в Краматорске

    Мощнейший удар РСЗО по пункту дислокации ВСУ сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok