17:35, 8 декабря 2025Мир

В НАТО начали слежку за хранилищем российских активов

Soir: Спецслужбы НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе

Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе. Фото: Yves Herman / Reuters

Спецслужбы стран НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear, где хранится часть замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на источники пишет бельгийская газета Le Soir.

«В период с 2015 по 2024 год этот французский сотрудник Euroclear совершил 155 перелетов в Россию и обратно. Сотрудник разведки одной страны — члена НАТО счел эти поездки подозрительными», — утверждает издание.

По информации издания, этот сотрудник, якобы посещающий Россию, совершал поездки по личным причинам, а сам он не занимает руководящих должностей.

Ранее в Euroclear призвали Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении использования российских активов.

