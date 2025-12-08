В НАТО начали слежку за хранилищем российских активов

Soir: Спецслужбы НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear

Спецслужбы стран НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear, где хранится часть замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на источники пишет бельгийская газета Le Soir.

«В период с 2015 по 2024 год этот французский сотрудник Euroclear совершил 155 перелетов в Россию и обратно. Сотрудник разведки одной страны — члена НАТО счел эти поездки подозрительными», — утверждает издание.

По информации издания, этот сотрудник, якобы посещающий Россию, совершал поездки по личным причинам, а сам он не занимает руководящих должностей.

Ранее в Euroclear призвали Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении использования российских активов.