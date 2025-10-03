Мир
В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Alicia Windzio / dpa / Global Look Press

В бельгийском депозитарии Euroclear призвали Еврокомиссию (ЕК) соблюдать международное право в отношении использования российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя депозитария, должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств, а также права собственности.

В августе председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжит максимизировать санкционное давление на Россию.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против конфискации замороженных активов Банка России в Euroclear. По его словам, такие шаги чреваты негативными последствиями для Бельгии как государства, в котором расположен депозитарий Euroclear.

