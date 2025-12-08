В новой доктрине безопасности США увидели важный сигнал

Журналист Лукьянов: США в новой доктрине безопасности отходят от ряда условий

Суть обновленной стратегии национальной безопасности США заключается в попытке отстраниться от невыгодных для Вашингтона обязательств. С таким мнением выступил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости.

По его словам, публикация документа характеризуется попыткой сформировать свежую стратегию национальной безопасности для страны, которая в современную эпоху не может быть изоляционистской.

«Она (Америка — прим. «Ленты.ру») стремится, насколько это возможно, сбросить с себя любые "непрофильные активы" — обязательства и те представления об обязательствах, которые она считает невыгодными для себя», — высказался эксперт.

Ранее Федор Лукьянов заявил, что документ предполагает обновленный подход к европейским делам. Эксперт указал, что в нем декларируется политическое стремление к тому, чтобы НАТО не была «организацией для бесконечного расширения».

5 декабря этого года администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новую стратегию национальной безопасности. Среди прочего, документ проливает свет на новые подходы Вашингтона к обеспечению собственной обороны, урегулированию конфликта на Украине, будущему НАТО и отношениям с Москвой.

Авторы новой доктрины резко высказываются о конфликте на Украине и говорят о нежелании Белого дома в него дальше втягиваться. Так, в отличие от предыдущих таких стратегий, Россия в ней не названа «противником» Соединенных Штатов. Более того, Вашингтон обвиняет Европу в конфликтных отношениях с Москвой, выражая интерес к снижению эскалации напряженности в регионе.