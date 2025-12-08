Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:26, 8 декабря 2025Бывший СССР

В Раде высмеяли Зеленского из-за вскрывшейся подробности о мирном плане США

Дубинский высмеял Зеленского после слов Трампа, что он не читал мирный план США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, заявившего о разочаровании из-за того, что глава Украины Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Дубинский прокомментировал это в Telegram-канале.

«Это просто Трамп не смотрит ежевечерние проповеди Зеленского в стиле "я работаю 24/7"», — написал он. В этих обращениях украинский лидер каждый день рассказывает, как «пашет круглосуточно на связи с администрацией Белого дома», добавил депутат Рады.

Дубинский возмутился медлительностью Зеленского. «Он же занят — самолеты, ковровые дорожки, турне "прошу, дайте еще"», — отметил политик.

Ранее Трамп признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал признание о конфликте на Украине

    В Раде высмеяли Зеленского из-за вскрывшейся подробности о мирном плане США

    Совбез ООН проведет заседание по Украине

    Дмитриев опубликовал опрос о Зеленском

    В новой доктрине безопасности США увидели важный сигнал

    Названа усиливающая чувствительность поза в сексе

    Объяснена неуловимость мух

    Лидер культовой музыкальной группы высказался об успехе Пугачевой

    Еще два столичных аэропорта приостановили работу

    Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok