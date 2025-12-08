В Раде высмеяли Зеленского из-за вскрывшейся подробности о мирном плане США

Дубинский высмеял Зеленского после слов Трампа, что он не читал мирный план США

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, заявившего о разочаровании из-за того, что глава Украины Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Дубинский прокомментировал это в Telegram-канале.

«Это просто Трамп не смотрит ежевечерние проповеди Зеленского в стиле "я работаю 24/7"», — написал он. В этих обращениях украинский лидер каждый день рассказывает, как «пашет круглосуточно на связи с администрацией Белого дома», добавил депутат Рады.

Дубинский возмутился медлительностью Зеленского. «Он же занят — самолеты, ковровые дорожки, турне "прошу, дайте еще"», — отметил политик.

Ранее Трамп признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально.