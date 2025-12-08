Реклама

09:05, 8 декабря 2025Бывший СССР

В России объяснили травмы у новобранцев ВСУ

РИА Новости: В Сумской области бригаду ВСУ пополнили травмированными бойцами
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

В Сумской области на севере Украины бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополнили травмированными бойцами. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прибыло пополнение из учебного центра Черновцов. Однако большая часть из них оказались травмированы, больны и слегли в санчасть», — сообщил собеседник агентства.

Причиной этого, по его словам, стало избиение украинских бойцов инструкторами в учебном центре. В российских силовых структурах вместе с тем отметили плохие условия содержания военнослужащих ВСУ.

Ранее стало известно, что в ВСУ набрали добровольцев-сатанистов («Международное движение сатанистов» признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его заметили на харьковском направлении.

