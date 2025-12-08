Реклама

08:01, 8 декабря 2025

В ВСУ набрали добровольцев-сатанистов

РИА: В ВСУ создано добровольческое подразделение «Фрайкор» из сатанистов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / 24th Mechanized Brigade of the UAF / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на харьковском направлении действует добровольческое подразделение «Фрайкор», в котором служат сатанисты («Международное движение сатанистов» признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и неоязычники. Об этом сообщает РИА Новости.

Это подразделение было сформировано на базе одной из украинских националистических организаций еще до начала российской спецоперации. Его первый командир Георгий Тарасенко был уничтожен в марте 2022 года.

Агентство изучило открытые аккаунты бойцов «Фрайкора» в соцсетях. У многих из них на страницах присутствует сатанинская символика.

В сентябре на бывших позициях ВСУ около Курахово в Донецкой народной республике был найден сатанинский алтарь, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин. Вместе с алтарем были обнаружены список предметов и правила использования. «Это говорит о том, что подобные наборы поставлялись в националистические подразделения либо в ВСУ централизованно», — указал он.

