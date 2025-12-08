В России отреагировали на заявление Макрона о козырях по Украине

Депутат Чепа: Заявление о козырях по Украине — это в основном фантазия Макрона

Заявление о наличии у Европы стратегических козырей в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине — это в основном фантазия президента Франции Эммануэля Макрона, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что в основном это фантазия Макрона. Украина приняла бюджет с дырой 47 миллиардов, рассчитывая на помощь Европы. Единственный козырь — украсть российские деньги и попытаться продлить на какое-то короткое время агонию Украины. Все это не что иное, как попытки влияния на Украину, обмануть их и заставить их продолжать вести военные действия», — отреагировал Чепа.

Депутат отметил, что Макрон в своем выступлении напомнил о необходимости сближения Европы и США по Украине.

«Это их последняя надежда на то, что им удастся каким-то образом склонить Соединенные Штаты Америки», — заключил он.

Ранее Макрон заявил о наличии у Европы стратегических козырей в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что европейские страны продолжают поддерживать Киев и стремятся к мирному разрешению конфликта. При этом, по словам Макрона, необходимо найти способ сблизить позиции Европы и США для того, чтобы выработать согласованный путь дальнейших действий.

