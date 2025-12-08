Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:18, 8 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Макрона о козырях по Украине

Депутат Чепа: Заявление о козырях по Украине — это в основном фантазия Макрона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Заявление о наличии у Европы стратегических козырей в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине — это в основном фантазия президента Франции Эммануэля Макрона, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что в основном это фантазия Макрона. Украина приняла бюджет с дырой 47 миллиардов, рассчитывая на помощь Европы. Единственный козырь — украсть российские деньги и попытаться продлить на какое-то короткое время агонию Украины. Все это не что иное, как попытки влияния на Украину, обмануть их и заставить их продолжать вести военные действия», — отреагировал Чепа.

Депутат отметил, что Макрон в своем выступлении напомнил о необходимости сближения Европы и США по Украине.

«Это их последняя надежда на то, что им удастся каким-то образом склонить Соединенные Штаты Америки», — заключил он.

Ранее Макрон заявил о наличии у Европы стратегических козырей в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что европейские страны продолжают поддерживать Киев и стремятся к мирному разрешению конфликта. При этом, по словам Макрона, необходимо найти способ сблизить позиции Европы и США для того, чтобы выработать согласованный путь дальнейших действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Жителей США предупредили о ненормальных опасных оленях

    Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

    Самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы в США

    В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

    В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

    Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

    США назвали единственной сверхдержавой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok