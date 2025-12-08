Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:23, 8 декабря 2025Экономика

В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

Аналитик Гришаков спрогнозировал снижение продаж подержанных машин в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В оставшуюся часть года продажи подержанных машин в России с большой долей вероятности снизятся на фоне вступившей в силу измененной методики расчета утильсбора для иномарок категории М1. Такой прогноз дал глава департамента б/у автомобилей ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. Его слова приводит «Автостат».

Снижение продаж этого вида машин в стране до конца декабря будет носить незначительный характер, полагает аналитик. Это будет обусловлено заметным повышением ставок утильсбора на иномарки с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил. Нововведения, напомнил эксперт, затронут в том числе подержанные автомобили. В результате стоимость ряда популярных у россиян моделей вырастет, что окажет негативное влияние на спрос, констатировал Гришаков.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025

Нововведения, вступившие в силу 1 декабря, добавил замглавы по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов, также ударят по ввозу подержанных иномарок физлицами. Ввозить относительно мощные б/у машины в итоге станет гораздо менее нецелесообразно с экономической точки зрения. В результате, отметил он, дальнейшая динамика импорта подержанных автомобилей, скорее всего, замедлится.

Ранее об угрозе резкое снижения импорта б/у машин предупреждала автоблогер Елена Лисовская. Резкое повышение ставок утильсбора, отметила она, может привести к фактической гибели сегмента ввоза подержанных машин из Китая и Южной Кореи. После заметного повышения коэффициентов, констатировала эксперт, ввозить в страну подобного рода иномарки из азиатских стран физическим лицам станет максимально невыгодно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    Медведчук предрек окончание западной помощи Украине

    Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

    Долина высказалась о разумности покупательницы ее квартиры

    В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

    Производство алкоголя в России сократилось

    В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

    Тренер клуба РПЛ назвал бессмысленной дальнейшую игру в чемпионате с текущим составом

    Малышева назвала смертельно опасный для человека противозаконный продукт

    Туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok