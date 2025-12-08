В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

Аналитик Гришаков спрогнозировал снижение продаж подержанных машин в России

В оставшуюся часть года продажи подержанных машин в России с большой долей вероятности снизятся на фоне вступившей в силу измененной методики расчета утильсбора для иномарок категории М1. Такой прогноз дал глава департамента б/у автомобилей ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. Его слова приводит «Автостат».

Снижение продаж этого вида машин в стране до конца декабря будет носить незначительный характер, полагает аналитик. Это будет обусловлено заметным повышением ставок утильсбора на иномарки с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил. Нововведения, напомнил эксперт, затронут в том числе подержанные автомобили. В результате стоимость ряда популярных у россиян моделей вырастет, что окажет негативное влияние на спрос, констатировал Гришаков.

Нововведения, вступившие в силу 1 декабря, добавил замглавы по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов, также ударят по ввозу подержанных иномарок физлицами. Ввозить относительно мощные б/у машины в итоге станет гораздо менее нецелесообразно с экономической точки зрения. В результате, отметил он, дальнейшая динамика импорта подержанных автомобилей, скорее всего, замедлится.

Ранее об угрозе резкое снижения импорта б/у машин предупреждала автоблогер Елена Лисовская. Резкое повышение ставок утильсбора, отметила она, может привести к фактической гибели сегмента ввоза подержанных машин из Китая и Южной Кореи. После заметного повышения коэффициентов, констатировала эксперт, ввозить в страну подобного рода иномарки из азиатских стран физическим лицам станет максимально невыгодно.