07:19, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

В США открестились от идеи гарантий безопасности для Украины

AC: США не должны давать гарантии Украине, пусть Европа заботится о безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

Украина не достойна втягивания Соединенных Штатов Америки в конфликт с Россией, поэтому Европа может рискнуть собой и лично предоставить гарантии Киеву. Об этом пишет издание American Conservative (AC).

По мнению обозревателей издания, Украина не стоит войны с ядерной державой из-за того, что последняя считает своими экзистенциальными интересами. Кроме того, если она не стоит войны сегодня, она не будет стоить ее и завтра.

Как утверждается в публикации, выступая за мир, глава США должен не допустить вмешательства государства в конфликт. «Настала очередь Европы взять на себя заботу о своей безопасности», — подчеркивается в статье.

Помимо этого, отмечает AC, Вашингтону в принципе невыгодна поддержка Киева. «Киев не должен получать гарантии безопасности от США. Борьба с Россией из-за Украины даже отдаленно не соответствует интересам Америки», — пишет издание, резюмируя, что альянсы должны основываться на безопасности, а не на благотворительности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Он сообщил, что его это разочаровало.

