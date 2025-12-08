Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:42, 8 декабря 2025Наука и техника

В США оценили важность скорости для современных истребителей

TNI: Сверхзвуковая скорость повышает живучесть современных истребителей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Появление технологий снижения заметности и эффективных радаров отодвинуло на второй план скоростные характеристики боевых самолетов, однако они по-прежнему влияют на живучесть истребителей. Важность скорости в современной авиации оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Малозаметность и сенсоры стали доминировать в современной войне; самолету уже давно невозможно просто уйти от ракет, которыми его обстреливают враги. Но скорость по-прежнему повышает маневренность, обеспечивает энергией оружие и противодействует защитным системам противника», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что сверхзвуковая скорость обеспечивает оперативный перехват, поскольку самолет может максимально быстро догнать ракету или летательный аппарат противника. Это особенно важно для стран с большим воздушным пространством, включая Россию, США или Канаду.

Также сверхзвук позволяет самолету своевременно занять необходимый район и нанести удар. Это дает возможность уничтожать различные подвижные цели вроде ракетных установок, до того как они скроются.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Кроме того, скорость снижает уязвимость самолета, который может максимально быстро выйти из зоны действия систем противовоздушной обороны противника. По словам автора, именно поэтому сверхзвуковые удары остаются неотъемлемой частью западной, российской и китайской доктрин применения авиации.

В ноябре западный журнал Military Watch Magazine назвал непрерывное совершенствование на основе боевого опыта главным преимуществом российского Су-57 перед американскими самолетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Жителей США предупредили о ненормальных опасных оленях

    Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

    Самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы в США

    В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

    В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

    Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

    США назвали единственной сверхдержавой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok