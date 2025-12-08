Венгрия договорилась о поставках российского газа через одну страну

Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа в Венгрию

Венгрия будет продолжать импортировать российский газ через Турцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции, передает телеканал М1.

По словам Орбана, Анкара предоставила Будапешту гарантии безопасности маршрута, а он, в свою очередь, поблагодарил за это турецкого президента.

«От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о "Северном потоке". Эта гарантия — серьезное дело», — отметил Виктор Орбан.

В начале декабря Совет Евросоюза достиг предварительного соглашения в поэтапном сокращении импорта российского газа, а полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) вступит в силу с конца 2026 года. В Венгрии выступили против данного плана.