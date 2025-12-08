Депутат Колесник: США создают отдел по борьбе с российским влиянием из-за страха

Американцы хотят создать в Госдепе США отдел по борьбе с «российским влиянием» из-за зависти, страха и желания ослабить страну, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что законодатели США планируют создать в Госдепе отдел, который будет «противодействовать влиянию России на суверенные страны и другим действиям России» в странах, являющихся союзниками или партнерами Вашингтона.

Штаты никогда не будут друзьями России, отметил депутат. Главное, чтобы между странами выстроились хоть какие-то взаимоотношения, не обязательно взаимовыгодные, мирного сосуществования будет достаточно, сказал он.

Парламентарий указал, что противодействие России со стороны США происходит сотни лет. О нем в своей программе еще в 1913 году говорил американский президент Томас Вудро Вильсон, напомнил Колесник. Более того, отдел по противодействию Советскому Союзу и России существовал в ЦРУ, добавил он.

«США всегда завидовали России. Они никогда не сталкивались с такими вызовами, с которыми сталкивалась Россия, и всегда наша страна выходила с честью из всех испытаний. Это элементарная зависть и желание ослабить Россию. Немного это нам вреда принесет. Пусть создают. Бояться, видимо, а бояться — значит, уважают. Видите, на переговоры с нами приезжают с удовольствием, но это после того, как наши Вооруженные силы показывают явные успехи на поле боя», — поделился собеседник «Ленты.ру».

До этого администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В отличие от предыдущих доктрин, Россия в новой стратегии нацбезопасности не названа противником США. Более того, США обвиняют Европу в конфликтных отношениях с Москвой и выражают интерес к снижению эскалации напряженности в регионе.

