Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:40, 8 декабря 2025Культура

Волна музейных ограблений дошла до Бразилии

G1: В Сан-Паулу вооруженные люди украли гравюры Матисса и работы Портинари
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Вооруженные преступники совершили ограбление библиотеки, расположенной в бразильском Сан-Паулу. Злоумышленники украли ценные произведения искусства, пишет портал G1.

Под внимание грабителей попали восемь гравюр, автором которых выступил популярный французский художник Анри Матисса. Между тем, также были похищены пять работ бразильского живописца Кандидо Портинари.

Все украденные предметы являлись частью проходившей в учреждении выставки. Сейчас правоохранительные органы активно разыскивают подозреваемых. Пока на данный момент задержать возможных преступников не удалось, но их личности уже идентифицированы полицейскими.

Все похищенные произведения оказались застрахованы.

Как сообщила ранее газета Le Parisien, полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении французского музея Лувр. Его поймали утром 25 ноября в парижском регионе Иль-де-Франс, что неподалеку от столицы страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал признание о конфликте на Украине

    Мизулина рассказала о желании детей покинуть Россию из-за Roblox

    Женщинам подсказали упражнение для развития сексуальности

    Россиянам рассказали об индексации страховых пенсий

    Трамп заявил о переговорах с «украинскими лидерами, включая Зеленского»

    Трамп разочаровался в поведении Зеленского

    Девушка завела крошечного котенка и получила «озеро собачьей мочи»

    Глава крупнейшего банка США рассказал о проблемах у Европы

    В Чехии жертвой вспышки гепатита А стали более 30 человек

    Главе Минтруда направили обращение о введении 13-й зарплаты медикам и педагогам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok