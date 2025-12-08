Волна музейных ограблений дошла до Бразилии

G1: В Сан-Паулу вооруженные люди украли гравюры Матисса и работы Портинари

Вооруженные преступники совершили ограбление библиотеки, расположенной в бразильском Сан-Паулу. Злоумышленники украли ценные произведения искусства, пишет портал G1.

Под внимание грабителей попали восемь гравюр, автором которых выступил популярный французский художник Анри Матисса. Между тем, также были похищены пять работ бразильского живописца Кандидо Портинари.

Все украденные предметы являлись частью проходившей в учреждении выставки. Сейчас правоохранительные органы активно разыскивают подозреваемых. Пока на данный момент задержать возможных преступников не удалось, но их личности уже идентифицированы полицейскими.

Все похищенные произведения оказались застрахованы.

