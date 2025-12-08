Реклама

07:59, 8 декабря 2025Россия

ВСУ нанесли прицельный удар по ехавшему на велосипеде россиянину

Гладков: В Белгородской области ВСУ целенаправленно ударили по велосипедисту
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар по ехавшему на велосипеде мужчине. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде», — написал Гладков, добавив, что велосипедист в этот момент ехал по селу Гора-Подол Грайворонского округа.

Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую больницу. Сейчас россиянин находится в отделении реанимации.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 8 декабря, средствами противовоздушной обороны было сбито 67 беспилотников над регионами России. Большую часть дронов — 24 — уничтожили над территорией Брянской области.

