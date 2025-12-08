Захарова оценила упоминание России в новой стратегии нацбезопасности США

Захарова: Важно, что Россия упоминается в новой стратегии нацбезопасности США

Важен сам факт упоминания России в новой стратегии нацбезопасности США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Важно и то, что Россия упоминается в документе в контексте общеевропейской безопасности, причем призывы к системному сдерживанию нашего государства и наращиванию экономического давления на нас отсутствуют», — сказала дипломат.

Ранее американский постоянный представитель в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США и президент страны Дональд Трамп являются единственной силой, способной усадить Россию и Украину за стол переговоров.